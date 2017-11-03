Eurosport
«СЭ»: КХЛ отменит паузу на Олимпиаду и не отпустит легионеров, если Россию отстранят
Хоккейный олимпийский турнир станет еще унылее.
КХЛ рассматривает вариант реакции на случай, если МОК не допустит сборную России до участия к Олимпиаде в Пхенчхане или предложит ей выступить под нейтральным флагом.
Тогда пауза на Игры в чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена, а КХЛ запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные – Канаду, США, Швецию и прочие, передает «СЭ».
- Олимпийский турнир-2018 станет первым с 1994 года, на котором не выступят хоккеисты из НХЛ.
- Россия сыграет в одной группе со Словакией, США и Словенией.
- Ранее Рене Фазель заявил, что в случае недопуска России ее не будут заменять другой сборной.
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