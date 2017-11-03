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Илья Ковальчук – Александру Овечкину: «Брат, красавец, Путин – наш лидер»

Ковальчук – Овечкину: «Брат, красавец, Путин – наш лидер»
Eurosport

29 мин. назадИзменено 24 мин. назад

Форвард СКА поддержал создание движения Putin Team.

Ковальчук отетил на призыв Овечкина в инстаграме.

«Брат, красавец, ВВ Путин – наш лидер!!! Я с тобой! Обнял», – написал Ковальчук.

  • Овечкин ранее заявил, что создаст движение Putin Team с целью выразить поддержку президенту России Владимиру Путину.
  • Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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