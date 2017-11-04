КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, если России запретят участие в Играх

Чернышенко прокомментировал информацию о том, что Россия может не выступить в Пхёнчхане под собственным флагом.

«Президент нашей страны Владимир Путин на недавнем заседании дискуссионного клуба «Валдай» подчеркнул, что МОК вынуждают либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до Олимпиады.

При любом из этих двух исходов олимпийскому движению будет нанесен серьезный урон. КХЛ с момента основания в своей работе следует правилам ИИХФ и ВАДА и нетерпима к допингу, как и все спортивное сообщество.

Но мы не понимаем ситуацию, когда МОК идет на поводу информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга

В то же время, МОК не договорился с НХЛ об участии в Играх, причем эту лигу не контролирует ни ИИХФ, ни ВАДА. Также складывается впечатление, что участие североамериканской лиги на Олимпиадах зависит только от их собственного желания, а не от успеха в переговорах.

КХЛ готова ответить соответственно. МОК разрушает существующий спортивный миропорядок», – цитирует Чернышенко пресс-служба КХЛ.

Ранее руководство НХЛ решило не отпускать игроков лиги на Игры в Пхёнчхане.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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