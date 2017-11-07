Вадим Шипачев провел тренировку в СКА

Шипачев во вторник провел первую тренировку на базе СКА «Хоккейный город». Занятие продолжалось около двух часов.

Из здания спортивного центра Шипачев вышел с белым свитером СКА в руках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Шипачев стал игроком «Вегас» весной 2017 года, подписав контракт на 2 года и 9 миллионов долларов.

В НХЛ Шипачев провел всего 3 матча, отметившись одним голом.

Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.

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