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СКА подписал с Вадимом Шипачевым контракт до конца сезона-2017/18

СКА подписал с Шипачевым контракт до конца сезона-2017/18
Р-Спорт

16 мин. назад

Хоккеист присоединился к новой команде после ухода из «Вегаса».

СКА подписал контракт с нападающим Вадимом Шипачевым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Сумма контракта оценивается в 30 млн рублей.

  • В мае Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом», но в конце октября клуб НХЛ объявил об отстранении форварда после того, как он покинул фарм-клуб «Чикаго Вулвз» без разрешения руководства.
  • «Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи заявил, что 30-летний Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ.
  • Форвард ранее выступал за СКА (2013-2017), став вместе с командой чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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