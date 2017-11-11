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СКА подписал с Вадимом Шипачевым контракт до конца сезона-2017/18
Хоккеист присоединился к новой команде после ухода из «Вегаса».
СКА подписал контракт с нападающим Вадимом Шипачевым. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
Сумма контракта оценивается в 30 млн рублей.
- В мае Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом», но в конце октября клуб НХЛ объявил об отстранении форварда после того, как он покинул фарм-клуб «Чикаго Вулвз» без разрешения руководства.
- «Генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи заявил, что 30-летний Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ.
- Форвард ранее выступал за СКА (2013-2017), став вместе с командой чемпионом России и двукратным обладателем Кубка Гагарина.
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