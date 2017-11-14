From Official Website

Вадим Шипачев забросил победную шайбу в первом матче после возвращения в СКА

Шипачев забросил победную шайбу в первом матче после возвращения в СКА
Eurosport

34 мин. назадИзменено 33 мин. назад

Один из самых легких голов в карьере нападающего.

На старте второго периода матча с «Адмиралом» форвард СКА забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

  • Шипачев в ноябре вернулся из «Вегаса» в СКА, где играл с 2013 года.
  • 30-летний нападающий сообщил, что руководство «Голден Найтс» сразу по его прибытии в клуб искало возможность разорвать с ним контракт.

Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день

По теме

КХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии

03:36
Популярные видео
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно
 125 просмотров2 ч
Самая легкая шайба в карьере Наместникова подпалила «Анахайм» в матче с «Тампой»
2 946 просмотров24 ч
А еще вам может понравиться