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Вадим Шипачев забросил победную шайбу в первом матче после возвращения в СКА
Один из самых легких голов в карьере нападающего.
На старте второго периода матча с «Адмиралом» форвард СКА забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.
- Шипачев в ноябре вернулся из «Вегаса» в СКА, где играл с 2013 года.
- 30-летний нападающий сообщил, что руководство «Голден Найтс» сразу по его прибытии в клуб искало возможность разорвать с ним контракт.
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