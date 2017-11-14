Вадим Шипачев забросил победную шайбу в первом матче после возвращения в СКА

На старте второго периода матча с «Адмиралом» форвард СКА забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной.

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

Шипачев в ноябре вернулся из «Вегаса» в СКА, где играл с 2013 года.

30-летний нападающий сообщил, что руководство «Голден Найтс» сразу по его прибытии в клуб искало возможность разорвать с ним контракт.

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