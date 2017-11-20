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Госдума не хочет отпускать легионеров КХЛ на Олимпиаду
Комитет по физкультуре и спорту готовит соответствующий законопроект.
О ситуации с допуском игроков КХЛ на Олимпиаду-2018 рассказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.
«НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские Игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, КХЛ должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские Игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом», – цитирует Дегтярева «Коммерсант».
Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига не отпустит игроков на Олимпиаду, если Россию не допустят до Игр.
- Руководство НХЛ решило не отпускать игроков лиги на Игры в Пхёнчхане.
- Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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