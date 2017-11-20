Госдума не хочет отпускать легионеров КХЛ на Олимпиаду

О ситуации с допуском игроков КХЛ на Олимпиаду-2018 рассказал глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев.

«НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские Игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, КХЛ должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские Игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом», – цитирует Дегтярева «Коммерсант».

Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига не отпустит игроков на Олимпиаду, если Россию не допустят до Игр.

Руководство НХЛ решило не отпускать игроков лиги на Игры в Пхёнчхане.

Игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

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