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Нэшвилл - Лос-Анджелес
НХЛ - 23 декабря 2016
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нэшвилл – Лос-Анджелес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 23 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Нэшвилл – Лос-Анджелес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Нэшвилл и Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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