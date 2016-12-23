Колорадо
    -
    5:00
    23.12.16
    Пепси Центр
    Торонто
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      Колорадо - Торонто
      НХЛ - 23 декабря 2016

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Колорадо – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 23 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Колорадо – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Колорадо и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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