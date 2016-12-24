Питтсбург
    -
    3:00
    24.12.16
    Консол Энерджи Центр
    Нью-Джерси
      НХЛ • Регулярный
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      Питтсбург - Нью-Джерси
      НХЛ - 24 декабря 2016

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Питтсбург – Нью-Джерси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 24 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Питтсбург – Нью-Джерси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Питтсбург и Нью-Джерси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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