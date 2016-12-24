Коламбус
    -
    3:00
    24.12.16
    Нэйшнуайд Арена
    Монреаль
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

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      Коламбус - Монреаль
      НХЛ - 24 декабря 2016

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Коламбус – Монреаль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 24 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус – Монреаль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Коламбус и Монреаль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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