Аризона
    -
    5:00
    24.12.16
    Jobing.com Арена
    Торонто
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Аризона - Торонто
      НХЛ - 24 декабря 2016

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Аризона – Торонто на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:00 24 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Аризона – Торонто? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Аризона и Торонто, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0