Сан-Хосе
    -
    6:30
    24.12.16
    HP Павилион
    Эдмонтон
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      Сан-Хосе - Эдмонтон
      НХЛ - 24 декабря 2016

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Эдмонтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 24 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе – Эдмонтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Сан-Хосе и Эдмонтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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