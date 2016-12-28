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Коламбус - Бостон

НХЛ - 28 декабря 2016

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Коламбус – Бостон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 28 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Коламбус – Бостон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Коламбус и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

