Нэшвилл
Завершено
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-
3
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4:00
28.12.16
Бриджстоун Арена
Миннесота
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Нэшвилл - Миннесота
НХЛ - 28 декабря 2016

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нэшвилл – Миннесота на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 28 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Нэшвилл – Миннесота? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Нэшвилл и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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