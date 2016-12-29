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Ванкувер - Лос-Анджелес

НХЛ - 29 декабря 2016

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Ванкувер – Лос-Анджелес на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 29 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Ванкувер – Лос-Анджелес? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Ванкувер и Лос-Анджелес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

