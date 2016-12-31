Сент-Луис
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    31.12.16
    Скоттрейд Центр
    Нэшвилл
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    Сент-Луис - Нэшвилл
    НХЛ - 31 декабря 2016

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сент-Луис – Нэшвилл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Сент-Луис – Нэшвилл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Сент-Луис и Нэшвилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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