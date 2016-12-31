Сан-Хосе
Завершено
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6:00
31.12.16
HP Павилион
Филадельфия
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    Сан-Хосе - Филадельфия
    НХЛ - 31 декабря 2016

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Филадельфия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе – Филадельфия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Сан-Хосе и Филадельфия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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