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Сан-Хосе - Филадельфия

НХЛ - 31 декабря 2016

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Филадельфия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе – Филадельфия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Сан-Хосе и Филадельфия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

