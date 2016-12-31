Бостон
    -
    21:00
    31.12.16
    ТД Гарден
    Баффало
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Бостон - Баффало
      НХЛ - 31 декабря 2016

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Бостон – Баффало на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бостон – Баффало? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Бостон и Баффало, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0