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Нью-Джерси - Вашингтон

НХЛ - 31 декабря 2016

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нью-Джерси – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 31 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Джерси – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Нью-Джерси и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

