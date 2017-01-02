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Сент-Луис - Чикаго

НХЛ - 2 января 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сент-Луис – Чикаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:30 2 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Сент-Луис – Чикаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Сент-Луис и Чикаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

