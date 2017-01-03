Нью-Джерси
Завершено
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3
-
0
0
3:00
03.01.17
Пруденшал Центр
Бостон
    НХЛ • Регулярный
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    Нью-Джерси - Бостон
    НХЛ - 3 января 2017

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нью-Джерси – Бостон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 3 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Нью-Джерси – Бостон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
    Сегодня сражаются Нью-Джерси и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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