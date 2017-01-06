Сан-Хосе
Завершено
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-
5
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6:30
06.01.17
HP Павилион
Миннесота
НХЛ • Регулярный
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Онлайн
Сан-Хосе - Миннесота
НХЛ - 6 января 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Миннесота на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 6 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе – Миннесота? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Сан-Хосе и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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