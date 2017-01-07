Чикаго
Завершено
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4:30
07.01.17
Юнайтед Центр
Каролина
НХЛ • Регулярный
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Перед матчем

Онлайн
Чикаго - Каролина
НХЛ - 7 января 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Чикаго – Каролина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:30 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


Вы уже проголосовали за победителя в матче Чикаго – Каролина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Чикаго и Каролина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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