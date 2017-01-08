Сан-Хосе
    -
    6:30
    08.01.17
    HP Павилион
    Детройт
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      Сан-Хосе - Детройт
      НХЛ - 8 января 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Детройт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе – Детройт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Сан-Хосе и Детройт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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