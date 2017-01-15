Вашингтон
    -
    20:30
    15.01.17
    Веризон Центр
    Филадельфия
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      Вашингтон - Филадельфия
      НХЛ - 15 января 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Вашингтон – Филадельфия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 15 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вашингтон – Филадельфия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Вашингтон и Филадельфия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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