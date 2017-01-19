Виннипег
    -
    3:30
    19.01.17
    МТС Центр
    Аризона
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      Виннипег - Аризона
      НХЛ - 19 января 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Виннипег – Аризона на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Виннипег – Аризона? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Виннипег и Аризона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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