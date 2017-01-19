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Лос-Анджелес - Сан-Хосе

НХЛ - 19 января 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лос-Анджелес – Сан-Хосе на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 19 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Лос-Анджелес – Сан-Хосе? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Лос-Анджелес и Сан-Хосе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

