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Питтсбург - Бостон

НХЛ - 22 января 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Питтсбург – Бостон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 22 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Питтсбург – Бостон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Питтсбург и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

