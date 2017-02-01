Рейнджерс
    -
    3:00
    01.02.17
    Мэдисон Сквер Гарден
    Коламбус
      НХЛ • Регулярный
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      Рейнджерс - Коламбус
      НХЛ - 1 февраля 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Рейнджерс – Коламбус на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Рейнджерс – Коламбус? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Рейнджерс и Коламбус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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