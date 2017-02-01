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Питтсбург - Нэшвилл

НХЛ - 1 февраля 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Питтсбург – Нэшвилл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:00 1 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Питтсбург – Нэшвилл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Питтсбург и Нэшвилл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

