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Вашингтон - Бостон

НХЛ - 2 февраля 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Вашингтон – Бостон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:00 2 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Вашингтон – Бостон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Вашингтон и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

