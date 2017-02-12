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Эдмонтон - Чикаго

НХЛ - 12 февраля 2017

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Эдмонтон – Чикаго на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:00 12 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Эдмонтон – Чикаго? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.

Сегодня сражаются Эдмонтон и Чикаго, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

