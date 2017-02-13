Нэшвилл
    -
    2:00
    13.02.17
    Бриджстоун Арена
    Даллас
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

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      Нэшвилл - Даллас
      НХЛ - 13 февраля 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нэшвилл – Даллас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 13 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Нэшвилл – Даллас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Нэшвилл и Даллас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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