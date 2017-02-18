Детройт
    -
    22:00
    18.02.17
    Джо Луис Арена
    Вашингтон
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
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      Детройт - Вашингтон
      НХЛ - 18 февраля 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Детройт – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 18 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Детройт – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Детройт и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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