Сан-Хосе
    -
    4:30
    20.02.17
    HP Павилион
    Бостон
      НХЛ • Регулярный
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      Сан-Хосе - Бостон
      НХЛ - 20 февраля 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сан-Хосе – Бостон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 04:30 20 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сан-Хосе – Бостон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Сан-Хосе и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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