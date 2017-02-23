Анахайм
    -
    6:30
    23.02.17
    Хонда Центр
    Бостон
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Анахайм - Бостон
      НХЛ - 23 февраля 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Анахайм – Бостон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:30 23 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Анахайм – Бостон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Анахайм и Бостон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0