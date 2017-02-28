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Тампа-Бэй - Оттава
НХЛ - 28 февраля 2017
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Тампа-Бэй – Оттава на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 03:30 28 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Тампа-Бэй – Оттава? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
Сегодня сражаются Тампа-Бэй и Оттава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.
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