Калгари
    -
    0:00
    06.03.17
    Скоушабэнк Сэдлдоум
    Айлендерс
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      Калгари - Айлендерс
      НХЛ - 6 марта 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Калгари – Айлендерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 00:00 6 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Калгари – Айлендерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Калгари и Айлендерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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