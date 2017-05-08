Эдмонтон
    -
    2:00
    08.05.17
    Rogers Place
    Анахайм
      НХЛ • 2-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

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      Эдмонтон - Анахайм
      НХЛ - 8 мая 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Эдмонтон – Анахайм на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:00 8 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эдмонтон – Анахайм? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Эдмонтон и Анахайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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