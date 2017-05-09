Питтсбург
    -
    2:30
    09.05.17
    Консол Энерджи Центр
    Вашингтон
      НХЛ • 2-й раунд
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Питтсбург - Вашингтон
      НХЛ - 9 мая 2017

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Питтсбург – Вашингтон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 02:30 9 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Питтсбург – Вашингтон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Хоккей.
      Сегодня сражаются Питтсбург и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Хоккей: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0