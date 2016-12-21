Форвард «Флориды» Яромир Ягр вышел на второе место по набранным очкам в НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» обыграла «Баффало» – 4:3. В составе победителей 3 результативные передачи сделал Ягр. На счету 44-летнего чеха теперь 1887 очков по системе «гол+пас».

Он догнал Марка Мессье и делит с ним второе место в списке самых результативных игроков за всю историю НХЛ. Ягр забросил 755 шайб и отдал 1132 результативные передачи в 1662 матчах. У Мессье 694 гола и 1193 передачи в 1756 играх. Первое место занимает Уэйн Гретцки – 2857 (894+1963) очков.

В НХЛ Ягр дебютировал в 1990 году в «Питтсбурге», за который провел в общей сложности 11 сезонов и дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992).

Ягр выступал за «Вашингтон Кэпиталс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфию Флайерс», «Даллас Старс», «Бостон Брюинс» и «Нью-Джерси Дэвилс».

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