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Владимир Тарасенко помог болельщице «Сент-Луиса» поменять колесо

Тарасенко помог болельщице «Сент-Луиса» поменять колесо
Eurosport

Вчера в 10:26

Русский бомбардир приходит на помощь.

Инцидент случился перед матчем НХЛ между «Сент-Луисом» и «Эдмонтоном». Тарасенко заметил у обочины девушку, у автомобиля которой спустило колесо, и пришел на помощь.

  • Тарасенко забросил «Эдмонтону», но «Сент-Луис» все равно проиграл – 2:3.
  • В активе 25-летнего нападающего 38 очков в 34 играх (16 шайб и 22 ассиста).
  • Ранее Тарасенко выступал за «Сибирь» и СКА.

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