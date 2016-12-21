Владимир Тарасенко помог болельщице «Сент-Луиса» поменять колесо

Инцидент случился перед матчем НХЛ между «Сент-Луисом» и «Эдмонтоном». Тарасенко заметил у обочины девушку, у автомобиля которой спустило колесо, и пришел на помощь.

Тарасенко забросил «Эдмонтону», но «Сент-Луис» все равно проиграл – 2:3.

В активе 25-летнего нападающего 38 очков в 34 играх (16 шайб и 22 ассиста).

Ранее Тарасенко выступал за «Сибирь» и СКА.

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