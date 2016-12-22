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Яромир Ягр: «Даже на пенсии вы должны тренироваться. Вы же не хотите быть жирным»

Ягр: «Даже на пенсии вы должны тренироваться. Вы же не хотите быть жирным»
Eurosport

14 ч. назад

Форвард «Флориды» не собирается расставаться с хоккеем.

«Выход на второе место по результативности в истории НХЛ? Вы знаете, может быть на пенсии я оглянусь на то, что сделал и подумаю об этом несколько больше. Но сейчас я просто наслаждаюсь каждым моментом. Постараюсь сделать все, чтобы оставаться в этой лиге, потому что очень ее люблю.

Когда я сказал, что хочу играть до 50 лет, все смеялись надо мной, но я буду работать каждый день, чтобы сделать это. Надеюсь, время между моментом, когда я уйду из хоккея и моей смертью, будет коротким. Если я смогу играть, пока не умру, то сделаю это.

Даже если вы на пенсии, вы должны тренироваться. И это, может быть, даже сложнее, чем играть в хоккей. Вы не хотите выглядеть некрасиво и быть жирным. По крайней мере, я не хочу», – цитирует Ягра Sportsnet.ca.

  • Ягр забросил 755 шайб и отдал 1132 результативные передачи в 1662 матчах НХЛ. Это второй показатель в истории лиги после Уэйна Гретцки.
  • Самым возрастным игроком в истории НХЛ был Горди Хоу, который последний раз выходил на лед в 52-летнем возрасте.

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