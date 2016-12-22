Eurosport
Сидни Кросби подарил клюшку 7-летней болельщице «Питтсбурга»
Кое-кто уже получил лучший подарок на Рождество.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» уничтожил «Рейнджерс» со счетом 7:2. Присутствовавшая на игре 7-летняя Лидия Уайс простояла все 60 минут с плакатом, обращенным к капитану «Пингвинз»: «Сид, можно мне твою клюшку, пожалуйста».
Разумеется, Кросби не мог проигнорировать просьбу маленькой поклонницы.
- Кросби набрал 36 очков в 27 матчах сезона-2016/17. Канадец занимает четвертое место в таблице бомбардиров.
- «Питтсбург» занимает первое место в Восточной конференции.
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