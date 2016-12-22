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Сидни Кросби подарил клюшку 7-летней болельщице «Питтсбурга»

Кросби подарил клюшку 7-летней болельщице «Питтсбурга»
Eurosport

5 ч. назад

Кое-кто уже получил лучший подарок на Рождество.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» уничтожил «Рейнджерс» со счетом 7:2. Присутствовавшая на игре 7-летняя Лидия Уайс простояла все 60 минут с плакатом, обращенным к капитану «Пингвинз»: «Сид, можно мне твою клюшку, пожалуйста».

Разумеется, Кросби не мог проигнорировать просьбу маленькой поклонницы.

  • Кросби набрал 36 очков в 27 матчах сезона-2016/17. Канадец занимает четвертое место в таблице бомбардиров.
  • «Питтсбург» занимает первое место в Восточной конференции.

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