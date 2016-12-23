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Нападающий «Флориды» Яромир Ягр сделал ассист и вышел на чистое второе место по очкам в НХЛ
Впереди только величайший Уэйн Гретцки.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» Яромир отметился результативной передачей и набрал 1888-е очко в НХЛ. 44-летний чех обошел по этому показателю Марка Мессье, с которым сравнялся ранее. Лидирует в этом списке Уэйн Гретцки, набравший за карьеру 2857 очков.
- «Флорида» проиграла «Бостону» со счетом 1:3.
- «Я не очень рассчитывал догнать Гретцки. Он был с другой планеты», – заявил Ягр.
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