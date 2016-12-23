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«Филадельфия» и «Нью-Джерси» врубили олдскульный рок после наезда на Сергея Калинина

«Филадельфия» и «Нью-Джерси» врубили олдскульный рок после наезда на Калинина
Eurosport

1 час назад

80 минут штрафа и переполненные скамейки штрафников – «летчики» и «дьяволы» разорвали толпу.

Матч регулярного чемпионата НХЛ запомнился тем, что хоккей в нем отошел на второй план. Скамейка штрафников «Флайерс» наглядно иллюстрирует происходившее на льду.

Скамейка Филадельфия

Веселуха началась в конце первого периода при счете 2:0 в пользу «Девилс». Защитник «Филы» Брэндон Мэннинг жестко въехал в голову Сергею Калинину в средней зоне, и началась коллективная жара.

Видео - Мэннинг двинул Калинину в голову и спровоцировал кучу лихих драк

03:02
  • Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Джерси».

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