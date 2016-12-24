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Александр Овечкин опрокинул «Тампу» и другая жесть НХЛ

Овечкин опрокинул «Тампу» и другая жесть НХЛ
Eurosport

5 ч. назад

Малкин тоже заслужил лайк.

На счету Ови идеально реализованный выход один на один после ассиста Орлова.

«Вашингтон» раскрошил «Тампу» (4:0), а форвард забросил 15 шайбу в сезоне. Теперь он занимает 9-е место в списке снайперов. Вратаря «Лайтнинг» Андрея Василеского заменили после четвертого гола.

Другие результаты:

«Коламбус» – «Монреаль» – 2:1, кипер хозяев Сергей Бобровский отразил 36 бросков из 37.

«Питтсбург» – «Нью-Джерси» – 4:1, Евгений Малкин набрал 0+2.

«Рейнджерс» – «Миннесота» – 4:7

«Айлендерс» – «Баффало» – 5:1

«Флорида» – «Детройт» – 3:4 (Б)

«Каролина» – «Бостон» – 2:1 (ОТ)

«Чикаго» – «Колорадо» – 1:2 (ОТ), Артемий Панарин сделал ассист у хозяев.

«Даллас» – «Лос-Анджелес» – 3:2 (ОТ)

«Аризона» – «Торонто» – 1:4

«Калгари» – «Ванкувер» – 4:1, игрок «Кэнакс» Никита Трямкин забросил первую шайбу в сезоне.

«Сан-Хосе» – «Эдмонтон» – 3:2 (ОТ)

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