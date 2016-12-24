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Овечкин и Кузнецов затащили Оши в русский ресторан на его 30-летие, нацепив забавные майки и маски

Овечкин и Кузнецов затащили Оши в русский ресторан на его 30-летие, нацепив забавные майки и маски
Eurosport

29 мин. назад

Игроки «Кэпиталс» русифицировали американского партнера.

23 декабря форварду «Вашингтона» Ти Джею Оши исполнилось 30 лет. В честь этого одноклубники Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов затащили юбиляра в русский ресторан «Мари Ванна» в Вашингтоне. Гости носили футболки и майки с изображения Ти Джея.

«С днем рождения, малыш Оши! Круто иметь в команде такого парня, как ты! Желаю всего наилучшего», – написал в инстаграме Александр Овечкин.

  • В сезоне-2016/17 Оши набрал 15 (10+5) очков в 25 матчах.
  • «Кэпиталс» занимают седьмое место в Восточной конференции.

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