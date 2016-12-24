Никлас Крунвалль вырубил Рэйлли Смита на полминуты, разбив сопернику лицо шлемом

Инцидент произошел в середине второго периода матча между «Флоридой» и «Детройт». Рэйлли Смит откликнулся на передачу из-за ворот, но опустил голову, и в этот момент его подловил форвард «Ред Уингс» Никлас Крунвалль. При применении силового приема швед шлемом разбил в кровь сопернику лицо.

Пролежав полминуты на льду, форвард «Пантерс» сумел подняться на ноги, но досрочно завершил игру и теперь пропустит 7-10 дней из-за сотрясения, сообщает официальный сайт НХЛ.

Матч завершился волевой победой «Детройта» – 4:3.

Рэйлли Смит забросил первую шайбу в игре.

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